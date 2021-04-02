В Липецке лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Тойота": есть пострадавшие

В Липецке в ДТП с "ВАЗом" и "Тойотой пострадали водитель и пассажир Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 569 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 6 человек. Еще 58 не пристегнулись во время движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, водители 2 142 раза превысили скорость. Произошло 19 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 1 апреля, на проспекте 60 лет СССР лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2113" и "Тойота". От удара отечественная легковушка отлетела в ограждение. Машину очень сильно "помяло". 34-летний водитель "ВАЗа" и его 26-летний пассажир получили травмы. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

Напомним, что на проспекте Победы произошла трагедия. Двигаясь задним ходом по тротуару, уборочный автомобиль наехал на 81-летнюю старушку. Женщина скончалась на месте.