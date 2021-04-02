Сообщение о минировании 10 школ и детсадов 1 апреля в Липецке оказалось ложным

Сообщение о минировании школ и детских садов в Липецке оказалось первоапрельской шуткой. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, в зданиях не обнаружили предметы, которые бы представляли угрозу жизни и здоровью липчан. По данному факту в полиции проводят проверку.

Напомним, что в минувший четверг, 1 апреля, в администрацию города поступило сообщение о минировании 10 школ и детских садов. Детей и педагогов эвакуировали. Также из сотрудников вывели из здания городской мэрии. Каждое учреждение обследовали кинологи с собаками. К счастью, взрывоопасных предметов они не обнаружили.

Негодяю, который поднял шум, за ложное сообщение о минировании грозит грозит уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ.