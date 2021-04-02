На дороги Липецка возвращается маршрут №323А

В Липецке вновь заработает маршрут №323А Фото: Юлия КЛЮЕВА

С субботы, 3 апреля, на дороги Липецка вновь выйдут автобусы №323А. Как сообщили в пресс-службе мэрии, их маршрут укоротили. Транспорт будет ездить от остановки "3 участок" до "площадь Клименкова".

Первый рейс с 3 участка стартует в 6.30. От остановки "площадь Клименкова" - в 6.41. С автобуса №323А липчане смогут пересесть на маршруты №323 и №378, причем проезд в последних будет бесплатным. Нужно лишь показать водителю билет оплаты в течение часа с момента его получения в автобусе №323А.

Узнать расписание городского пассажирского транспорта можно в диспетчерской по телефону 31-00-82. Напомним, что 17 апреля в областном центре начнут работу садоводческие маршруты. Проезд в них будет бесплатным. Подробности здесь.