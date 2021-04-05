Департамент транспорта Липецка переезжает на новое место

Департамент транспорта Липецка переезжает. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь он будет располагаться в административном здании на Фрунзе, 1.

Из-за смены адреса придется переподключить номера рабочих телефонов департамента. Поэтому пока липчане не смогут дозвониться по номерам 239-135 и 239-212. Оставить обращение можно на сайте департамента транспорта или в инстаграме - @deptrans_lip. Узнать расписание общественного транспорта, прохождение автобусов через конкретную остановку можно в диспетчерской по телефону 31-00-82.

Напомним, что на дороги областного центра вновь вышли автобусы №323А. Один нюанс - маршрут прилично сократили. Теперь транспорт курсирует от 3-его участка ЛТЗ до остановки "площадь Клименкова". Подробности здесь.