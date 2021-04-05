Липецк, Грязи и Елец вошли в число лидеров по качеству городской среды

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Их представили на площадке информационного агентства ТАСС во время онлайн-конференции. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. В их число вошли и города Липецкой области - Липецк, Грязи и Елец, набрав 210, 204 и 190 баллов соответственно. Таким образом качество городской среды в регионе превысило показатель, который был запланирован федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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