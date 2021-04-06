Водитель уборочной машины, насмерть сбивший пенсионерку, попал под уголовную статью

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении водителя уборочного автомобиля, который насмерть сбил 81-летнюю старушку. Напомним, трагедия произошла в минувший четверг, 1 апреля. На проспекте Победы в районе бизнес-центра "Виктория" водитель спецтехники приводил в порядок тротуар. В какой-то момент он сдал назад и наехал на женщину. По словам липчанина, пенсионерка находилась в слепой зоне и он ее не увидел. Несчастная скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

В полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, назначили ряд исследований и экспертиз.