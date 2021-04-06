"Липецкоблводоканал" хочет оспорить в суде 590000 рублей штрафа за загрязнение реки Усмань

В Арбитражный суд Липецкой области обратился "Липецкоблводоканал". Предприятие хочет оспорить 5 постановлений о привлечении к административной ответственности.

В феврале 2021 года Центрально-Черноземного межрегионального Управление Росприроднадзора привлекло "Липецкоблводоканал" к административной ответственности за негативное воздействие на реку Усмань. В числе правонарушений - сброс сточных вод с превышением загрязняющих веществ, неуплата за негативное воздействие на окружающую среду, нарушение условий использования водоема, правил водопользования при сбросе сточных вод. "Липецкоблводоканалу" назначили штрафов за ущерб реке Усмань на общую сумму 590 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, заявления приняты к производству. Предварительные заседания состоятся в апреле. Напомним, что в начале декабря 2020 года в реке Усмань на границе Липецкой и Воронежской областей начала массово гибнуть рыба. На место выехали специалисты и обнаружили серьезные превышения концентрации вредных веществ. Подробности здесь.