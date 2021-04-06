В Липецке росгвардейцы задержали парней, пытавшихся украсть металл

В минувший понедельник, 5 апреля, в Липецке росгвардейцы при патрулировании Правобережного района задержали группу молодых людей. Оказалось, что парни незаконно проникли на территорию одного из предприятий и пытались украсть черный и цветной металл.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, задержанных доставили в отдел полиции, где установили их личность. На преступление пошли двое 19-летних липчан, 18-летний парень и 21-летний ранее судимый гражданин.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."а", "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу". Расследование продолжается. Напомним, что совсем недавно в Левобережном районе задержали мужчин, которые пытались похитить металлическую дверь от садового домика. Подробности по ссылке.