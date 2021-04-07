«Открытие»: спрос на ипотеку по-прежнему высок

В сравнении с 2020-м - общее количество кредитов увеличилось на 17%.

Таковы данные по выдачам ипотеки в 1 квартале текущего года. В топ 5 регионов-лидеров по выдаче ипотечных кредитов входят Белгород, Тверь, Владимир, Рязань и Воронеж.

К слову, подобрать жилье можно в любом регионе страны: банк запустил инновационный проект «Открытие. Недвижимость». Воспользовавшись этим сервисом, клиент может в режиме онлайн подобрать квартиру у застройщиков – партнеров банка.

В феврале нынешнего года «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. По ипотечным программам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку.

Оформить же любой ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.