Сильный ветер в Липецке повалил дерево, порвал электросети и повредил светофор

Сильный ветер в Липецке повредил светофор Фото: принтскрин видео.

В Липецке продолжает бушевать стихия, которая началась в ночь с 7 на 8 апреля. По данным пресс-службы мэрии, сильный ветер повалил дерево в Сселках, повредил крепеж светофора на улице Хренникова, а также фасад здания по улице Есенина - от дома отвалился кусок штукатурки.

Серьезных проблем с электросетями пока не было, только локальные. В 6.10 свет погас на Сырском Руднике, а в 6.16 - в Косыревке. Специалисты ЛГЭКа за короткое время восстановили подачу электроснабжения.

Напомним, накануне, 7 апреля, спасатели предупреждали липчан о непогоде. Этим днем в областном центре до +11 градусов. Ветер западный 9-14 м/с. Местами порывы до 20 м/с. Небольшой джождь.