Елецкие школьники победили на Всероссийском конкурсе "УМНИК"

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Они разработали макет установки умной теплицы «Green box». Проект признан лучшим по итогам конкурсного отбора программы «Умник», организованного Фондом содействия инновациям.

Теплица, выполненная инициативной группой школы в направлении «Ресурсосберегающая энергетика», способна создавать оптимальные условия для роста растений на начальных этапах развития и является частью масштабного образовательного проекта по углубленному изучению химико-биологического цикла, сообщает управление образования Липецкой области.

Начиная со второй образовательной ступени, школьники получают теоретико-практические компетенции, что нацеливает их на дальнейшее получение образования в рамках естественно-научного профиля и позволяет обеспечить высокие результаты в формировании экологической культуры.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Программа «Умник» существует с 2007 года. За это время в ней приняли участие 70 тысяч человек, было реализовано более 12 тысяч проектов. Целью программы является поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.