В Липецке пообещали уволить руководителей управлений округами, если в городе не будет чисто

В Правобережном округе Липецка чище, чем в Октябрьском, но и тут есть проблемы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мэр Липецка вновь вышла в рейд. В минувшую среду, 7 апреля, Евгения Уваркина проверила территории Правобережного округа. В частности, Лебедянское шоссе - один из главных въездов в город.

Градоначальница отметила, что здесь ситуация с порядком лучше, чем в Октябрьском округе, где она срывала баннеры и вызывала полицию в киоск. Однако, хорошо следят за состоянием территорий единицы. У одного из автосалона проверяющие наконец-то увидели чистоту - ровный газон, ухоженные туи, нет мусора.

Участок вокруг строительного магазина рекомендовали благоустроить. По словам начальника управления потребрынка Аси Франценюк, соответствующий проект уже разрабатывается. Плачевное состояние у производственных баз и вьетнамского рынка. Как оказалось, предприниматели готовы к изменениям. Но проблема в том, что с бизнесом никто не наладил взаимодействие.

- Всё. Кабинетная работа закончилась, - отрезала Евгения Уваркина. - Нужно взаимодействовать лично. Я вижу, что многие готовы идти на контакт, но с ними никто даже не разговаривал. Поэтому полтора месяца – финальный испытательный срок.

А пока за каждым из сотрудников управлений округами решили закрепить конкретную территорию. Если и после этого ничего не изменится, будут искать других руководителей и собирать новую команду.