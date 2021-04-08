В Липецке починили светофор, который сорвал сильный ветер. Напомним, этим утром, 8 апреля, на улице Хренникова "дорожный регулировщик" повис над проезжей частью.

По данным пресс-службы мэрии, сотрудники "Липецкгорсвета" оперативно выехали на место. Поломку устранили примерно за 40 минут. В настоящий момент светофор закреплен и работает в штатном режиме.

Напомним, что сильный ветер продолжит бушевать в Липецкой области в течение дня. Местами возможны порывы до 20 м/с. Липчан просят быть осторожными в непогоду. Нельзя прятаться от ветра за рекламными щитами, остановками, у стен домов. Опасно стоять под электросетями, а также подходить к оборванным проводам.