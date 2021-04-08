Липецких пенсионеров предложили прививать от коронавируса на дому

В этот четверг, 8 апреля, в Липецке прошло заседание оперштаба по коронавирусу. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ограничительные меры для борьбы с COVID-19 пока отменять не будут. Речь идет о запрете массовых мероприятий, масочном режиме, социальной дистанции, самоизоляции для пенсионеров и соблюдении мер санитарных норм.

По данным Роспотребнадзора, тенденция к снижению заболеваемости сохраняется в области. Однако, готовить о полном снятии мер рано. Руководитель регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев подчеркнул, что нужно усилить контроль за масочным режимом в общественных местах. И поговорить со священнослужителями, чтобы во время пасхальных служб соблюдали санитарные меры.

Всего в Липецкую область поступило 138 тыс. доз вакцин от коронавируса. Однократно привились 87,7 тыс. жителей. Вторую инъекцию сделали 62,9 тыс. человек. Губернатор региона Игорь Артамонов посчитал, что нужно уделить особое внимание старшему поколению. В том числе, организовать для пенсионеров прививки на дому. Владимир Бондарев рекомендовал работодателям давать сотрудникам отгул в день вакцинации.

Артамонов добавил, что перегибов в этих вопросах быть не должно. Людям необходимо объяснять, как работает препарат, рассказать о противопоказаниях и тд.