Ограничения в связи с коронавирусом в Липецке 2021: запрет на массовые мероприятия действует до 1 апреля

В Липецкой области сохраняются ограничения из-за короанвируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области сохраняются ограничения в связи с коронавирусом. Согласно Постановлению №159 администрации, до 1 апреля 2021 года продлевается запрет на проведение массовых мероприятий и другие ограничения, связанные с пандемией COVID-19. В общественном транспорте, магазинах и различных учреждениях нужно быть в маске, а также соблюдать социальную дистанцию.

Для пенсионеров действует режим самоизоляции. Липчане старше 65 лет могут выйти из дома, чтобы посетить врача, сходить в магазин, для выгула домашних животных или вакцинации. Кстати, после прививки от коронавируса пенсионерам нужно изолироваться на 21 день. Больничный для работающих пенсионеров продлили до 24 февраля.

Кафе и рестораны должны соблюдать санитарные нормы, а наполняемость трибун на спортивных мероприятиях - не выше 50%.