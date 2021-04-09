В Липецке от клещей обработали парк Победы, Металлургов и Городище

Липецк начали обрабатывать от клещей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк начали обрабатывать от клещей. К работам приступили в эту пятницу, 9 апреля. Около 5 часов утра специалисты приехали в парк Победы и Металлургов, а также Липецкое Городище.

По данным пресс-службы мэрии, дезинсекцию проводят средствами на основе циперметрина. Это вещество, отравляющее насекомых и клещей. Для людей препарат может быть опасен только во время распыления. Поэтому работы по обработке проводят очень рано. Кстати, в ближайшие 3-5 дней после дезинсекции лучше воздержаться от прогулок с животными в парках.

Одновременно на объекты выезжают 8 специалистов с техникой - ранцевыми мотоопрыскивателями с воздуховкой и дезустановкой. На работу уходит 3-4 часа. На 5 и 20 день после дезинсекции ее результаты проверят энтомологи Роспотребнадзора.

В субботу от клещей обработают сквер имени Крупской в районе НЛМК, а также территорию возле ДК "Рудничный". В понедельник запланированы работы в Нижнем парке и Быхановом саду. А во вторник - в парке "Сказка" и на Соколе. Но все зависит от погоды. Сильный дождь может смыть препарат.

Напомним, что первый покус клеща в Липецкой области зарегистрирован 28 марта.