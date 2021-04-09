Липчанин обокрал своего работодателя на 370000 рублей

На этой неделе отдел полиции Липецка поступило заявление о руководителя одной из организаций Левобережного района. Он сообщил, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года кто-то украл с предприятия 7 газоанализаторов на сумму свыше 370 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний сотрудник предприятия. Выяснилось, что похищенное злодей перепродал в другую организацию за 100 тыс. рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области судили подлеца, который развращал школьника. Суд вынес обвинительный приговор. Подробности здесь.