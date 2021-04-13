В Липецке и области ввели особый противопожарный режим

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали накануне, 12 апреля.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, противопожарный режим будет действовать на территории области с 13 апреля по 31 августа. В этот период запрещено разводить костры.

Нарушителям правил пожарной безопасности грозит не только дисциплинарная и административная, но и уголовная ответственность. В условиях особого противопожарного режима штраф увеличивается вдвое. Для граждан - от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для предпринимателей - от 30 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тыс. рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в Липецке произошло более 40 пожаров. Горели сухая трава, мусор, дачные домики, гараж и баня. Подробности здесь.