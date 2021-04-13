В Липецке "Тойота" влетела в ГАЗель

ДТП в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 13 апреля, в Липецке произошла авария. На Воронежском шоссе столкнулись ГАЗель и "Тойота". По словам очевидцев, ГАЗель остановилась перед пешеходным переходом в районе остановки "улица Ленина". В этот момент в нее врезалась иномарка.

ДТП в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Грузовой автомобиль остался цел. А вот маленькой "Тойоте" повезло меньше - разбился передний бампер, на проезжей части валяются стекла. Как сообщили "КП-Липецк" свидетели ДТП, за рулем легковушки была женщина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что минувшей ночью под Липецком на трассе сбили парня. Он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 24-летнего молодого человека доставили в больницу.