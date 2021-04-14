В Липецке будут судить экс-мера Данкова за взятку, растрату и превышение должностных полномочий

Липецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Данкова. Напомним, его обвиняют в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и растрате. Всего 7 эпизодов преступлений.

По данным следствия, бывший глава города на протяжении 2 лет заключал с аффилированной ему организацией договоры. Экс-мер передавал фирме спецтехнику в аренду по заниженной и невыгодной цене. Так, городской бюджет недополучил более 4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по указанию чиновника в январе 2019 года с его подчиненных собрали премии за участие в празднике в честь 65-летия Липецкой области. Всего получилось 50 тыс. рублей. Эти деньги перевели на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, которым распоряжался фигурант. Впоследствии он израсходовал средства на свои цели.

С помощью Фонда экс-глава города получил взятку от гендиректора одной из фирм, с которой в августе 2018 года администрация заключила контракт. Кстати, в срок его не исполнили, что не смутило обвиняемого. Он за 50 тыс. рублей отдал распоряжение подписать акты выполненных работ.

А в январе 2019 года бывший мэр получил взятку в 30 тыс. рублей от предпринимателя. Чиновник выделил ему удачное место для установки киоска. Преступления выявили совместно с региональным УФСБ.

Вину в совершении преступлений фигурант не признал и отказался давать показания. Но следователи собрали необходимые доказательства: опросили 67 свидетелей, сделали 3 товароведческие и экономические экспертизы, изучили финансово-хозяйственную документацию. Материалы уголовного дела направили в суд.