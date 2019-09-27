2019-09-27T16:12:22+03:00
Происшествия

Коррупционного мера Данкова заподозрили в превышении полномочий

Липецкий Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Коррупционного мера Данкова заподозрили в превышении полномочийКоррупционного мера Данкова заподозрили в превышении полномочийФото: Юлия КЛЮЕВА
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Следственные органы регионального СКР расследуют уголовное дело в отношении бывшего мэра Данкова Алексея Левина. Напомним, его подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями - ч.4 ст.290 УК и ч.3 ст.285 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, установлен новый эпизод преступной деятельности экс-чиновника - ч.2 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в январе 2019 года Левин получил от предпринимателя взятку в 30 тыс. рублей. За это на тот момент глава города выделил ему участок под торговый павильон. Еще один момент - чиновник заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для города плате. Из-за этого казна не получила более 2 млн. рублей.

Кроме того, появились обстоятельства, свидетельствующие о превышении экс-мером должностных полномочий. Так, по указанию Левина с его подчиненых собрали 50 тыс. рублей - деньги начислили работникам за участие в городском празднике. Сначала сумму перевели на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района. А затем чиновник израсходовал деньги на собственные цели.

На время предварительного следствия мужчину отправили под домашний арест. В администрации, а также по месту жительства Левина провели обыски. Следователи допрашивают свидетелей, проводятся судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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