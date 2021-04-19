В Липецке из окна больницы выпал пенсионер: следственный комитет проводит проверку

Этим утром, 19 апреля, в Липецке из окна больницы скорой медицинской помощи №1 выпал мужчина. 68-летний житель Задонского района находился в коронавирусном госпитале с воспалением легких. Упав с высоты 7 этажа, пациент получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина погиб.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственников несчастного. По результата проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что в минувшие выходные в Липецкой области мотоциклист врезался в дорожное ограждение. Мужчина погиб, а его пассажирку госпитализировали. Подробности здесь.