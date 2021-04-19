За мошенничество экс-руководителю липецкого Фонда капремонта просят дать 4,5 года колонии

В этот понедельник, 19 апреля, в Правобережном суде Липецка прошло заседание по делу экс-руководителя регионального Фонда капремонта. Напомним, его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в 2013 и 2014 году липчанин взял в банке кредиты на 15 и 20 млн рублей. Погасил он лишь 4,5 млн рублей. А в качестве залога оставил банку имущество, сумма которого намного меньше кредита. Так, он причинил ущерб организации в более чем 30 млн рублей.

Во время заседания прокурор еще раз сформулировал позицию обвинения и просил назначить бывшему руководителю наказание - 4,5 лет исправительной колонии общего режима. Представитель банка поддержала прошение прокурора. Трое адвокатов со стороны защиты пытались донести, что чиновник невиновен и в его действиях не было состава преступления.

Суд объявил перерыв в деле. Заседание продолжится в июне. Предполагается, что 22 июня подсудимый выступит с последним словом, а суд вынесет приговор.