В Липецке возбудили дело в отношении водителя автобуса, который сбил насмерть школьника

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса №322. Трагическая авария произошла вечером 20 апреля в 18.30 на пешеходном переходе улицы Октябрьская, где под колеса пассажирского «Мерседеса» попал 13-летний мальчик. Ребенок погиб на месте ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, в отношении 33-летнего водителя автобуса возбудили дело по части 3 статьи 264 – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствие ведет отдел по расследованию ДТП следственного управления МВД города. По делу назначили ряд экспертиз, включая автотехническую и судебную. Все подробности и обстоятельства аварии еще предстоит выяснить. На данный момент водителю грозит до пяти лет.