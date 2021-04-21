В четверг в Липецке изменится схема движения трамваев

В Липецке из-за ремонта путей изменится работа трамваев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 22 апреля, в Липецке изменится работа трамваев. Речь идет об электротранспорте №1 "Центральный рынок - ДП 6" и №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". С 10.00 до 13.00 движение трамваев приостановят на участке "улица Краснозаводская - ЛТЗ - площадь Металлургов". В это время специалисты будут ремонтировать трамвайные пути в районе перекрестка улиц Краснозаводская и Металлургов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, трамваи №1 проследуют по маршруту "Центральный рынок - 21 микрорайон", "ДП 6 - улица Чехова". Электротранспорт №5 будет следовать от Кольца 9 микрорайона до 21 микрорайона.

Напомним, что с этой среды, 21 апреля, в Липецке станут чаще ходить автобусы №2Т. Вечером на линию выпустят еще 3 машины. Об этом попросили липчане. Подробности здесь.