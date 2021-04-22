В 3 магазинах Липецка сотрудники работали без масок - им грозит штраф

В Липецке продолжают нарушать антиковидные меры. Сотрудники регионального управления потребрынка и ценовой политики проверили еще несколько торговых центров города. Предписания по защите населения от коронавируса не соблюдали в 3 магазинах.

Как сообщили в пресс-службе управления, в помещениях не соблюдали социальную дистанцию, на полу и стенах не было соответствующей разметки, а также бактерицидных ламп. Рабочие места не оборудовали прозрачными ограждениями. У продавцов не было масок.

В отношении сотрудников магазинов возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Липчанам грозит штраф до 1 до 30 тыс. рублей.

Напомним, что накануне нарушения антиковидных мер выявили в одном из бутиков города. Подробности здесь.