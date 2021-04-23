Чистая прибыль «Открытия» выросла более чем в 8 раз

По итогам квартала все основные показатели показывают активный рост.

Активы банка выросли на 70 миллиардов рублей (+3%). Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 155 миллиардов (+9%): портфель юридических лиц - на 11%, физических – на 6%.

Объем выданных бизнесу кредитов в 1 квартале 2021 года составил 317 миллиарда рублей, что на 29% выше, чем в прошлом году. Сумма розничных кредитов превысила 75 миллиардов (+3% к прошлогоднему показателю).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 54 миллиарда рублей, что практически в два раза превышает результат 2020-го. Ключевым драйвером роста доходов стал чистый процентный доход, который увеличился на 47%. Прочие доходы банка составили 26 миллиардов, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО «РОСТ БАНК».

Нормативы достаточности капитала и ликвидности ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 апреля 2021 года Н1.0 составил 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).