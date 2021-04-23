Улицу Зегеля в Липецке не будут перекрывать в эти выходные

В Липецке перенесли сроки перекрытия улицы Зегеля. Напомним, закрыть участок для машин планировали в эту ночь, с 23 на 24 апреля. Однако, из-за дождей подрядчик решил подождать. Предположительно, улицу перекроют на следующей неделе - в ночь с 26 на 27 апреля. Точную дату сообщат позже.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перенос сроков закрытия участка не отразится на длительности работ. Подрядчик обязуется отремонтировать улицу Зегеля летом. Обновление пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На Зегеля заменят дождеприемные решетки, обновят бордюры, дорожные знаки и разметку. Схему объезда и как будут ездить автобусы во время ремонта, можно посмотреть здесь.