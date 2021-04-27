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Общество27 апреля 2021 16:02

«Открытие» возвращает наличными проценты по кредиту

Такую возможность получили клиенты банка - держатели Opencard
Источник:kp.ru
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Возврат осуществляется за бонусные рубли, накопленные при оплате покупок дебетовой или кредитной картой.

Возврат осуществляется за бонусные рубли, накопленные при оплате покупок дебетовой или кредитной картой.

Бонусные рубли начисляются в рамках программы лояльности Макс. Заказать Opencard для накопления бонусных рублей можно в любом отделении банка или в дистанционных каналах с бесплатной доставкой. Держатели карты получают кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Менять категории повышенного кэшбэка клиент может ежемесячно. Карта выпускается на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

Опция компенсации доступна в интернет-банке и в мобильном приложении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Необходимо в разделе «Компенсировать операцию» выбрать вариант «Проценты по кредиту», либо в мобильном приложении перейти в раздел «Программа лояльности МАКС» и, нажав на кнопку «Потратить бонусы», выбрать операцию в разделе «Проценты по кредиту». Сумма будет моментально зачислена на карту.

С полными условиями компенсации процентов по кредиту можно ознакомиться в мобильном приложении или интернет-банке.