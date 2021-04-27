Фирме, сливавшей зловонные массы в котлован в селе под Липецком, грозят штрафы

В котлован слили 300 тонн отходов Фото: принтскрин видео.

В начале марта в соцсетях появилось видео со странной жидкостью в огромном котловане. Ролик распространили жители села Становое Липецкой области. Липчане утверждали, что в районе улицы Молодежная кто-то сливал некие массы с отвратительным запахом. А рядом с этим местом живут и дети, и старики. По данному факту проверки организовали Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура, органы экологического контроля, прокуратура.

Как сообщил в этот вторник, 27 апреля, глава Становлянского района Сергей Никитин в своем инстаграм, в котлован сбрасывали продукты переработки пищевого производства. Всего 300 тонн. В отношении юридического лица возбудили ряд дел об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране окружающей среды, Земельного кодекса РФ, строительных норм и правил. Кстати, участок земли, где расположен котлован, использовался не по целевому назначению. Окончательные результаты проверок объявят позже.