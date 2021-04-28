Пасхальные куличи – подарок от «Милосердия»

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Она приурочена к празднованию православной Пасхи. Эта добрая традиция существует с 2003 года.

Более 1100 пасхальных куличей передадут особо нуждающимся липчанам - инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также направят в воскресную школу и дом-интернат для престарелых. Перед отправкой настоятель Евдокиевского храма освятит куличи в одной из столовых на территории комбината.

«Благотворительная акция в преддверии главного христианского праздника – Светлого Воскресения – это одна из череды добрых дел по поддержке наших земляков, ветеранов и инвалидов. На протяжении многих лет фонд помогает Липецкой епархии и простым верующим, оперативно откликаясь на их насущные просьбы. За последние пять лет на возрождение православных святынь и помощь храмам направлено около 9 млн рублей», - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Сергей Мельник.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба Фонда.