Почтовые отделения в Липецке и области будут закрыты 1 и 9 мая

В майские праздники изменится режим работы отделений Почты России в Липецке и области. 1 и 9 мая - выходные дни. Все почтовые отделения будут закрыты. 30 апреля и 8 мая рабочий день сократят на 1 час.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Липецкой области, 2 и с 4 по 7 мая отделения будут работать по обычному графику. А 3 мая - в соответствии с графиком субботы. 10 мая - по режиму работы воскресенья. В праздничные дни пенсии и пособия доставят согласно графику.

Напомним, что накануне в региональном управлении здравоохранения рассказали, как будут работать медучреждения Липецка и Ельца в праздники. Травмпункты будут принимать посетителей круглосуточно. Также липчанам окажут экстренную офтальмологическую и стоматологическую помощь. Более подробно по ссылке.