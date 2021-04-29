Участнику несанкционированного митинга дали год колонии поселения за нападение на полицию

Полицейский на митинге получил ожог роговицы глаза Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вынесли приговор одному из участников несанкционированного митинга, который проходил в Липецке 23 января. 25-летнего мужчину признали виновным по 318 статье УК – применение насилия в отношении представителя власти. Тогда толпа молодых людей проследовала по Советской, собралась на площади Петра Великого, после чего отправилась на Соборную к зданию областной администрации, где начались беспорядки.

Согласно материалам суда, 25-летний липчанин применил насилие в отношении двоих представителей власти. Мужчина распылил в сторону силовиков газовый баллончик, который используется, как средство самообороны от людей и собак.

Одному из блюстителей порядка, капитану полиции, струя ядовитого газа попала в лицо – полицейский получил ожог роговицы глаза. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, подсудимый признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Также участник митинга извинился перед полицией и предложил выплатить компенсацию за нанесенный вред здоровью. Суд принял раскаяние и положительные характеристики, как смягчающие обстоятельства.

В итоге судья Наталья Демьяновская назначила участнику год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в силу.