В Липецкой области запрет на массовые мероприятия продлили до конца мая из-за коронавируса

В Липецкой области внесли изменения в коронавирусное постановление. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, запрет на проведение массовых мероприятий продлили до 31 мая.

Небольшое исключение сделали к празднику Победы. С учетом относительной стабилизации эпидобстановки, торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая, пройдут с соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора. Напомним, что на площади Героев возложат цветы и гирлянду Славы к мемориалу. Там же пройдет военный парад. Организуют концерты в парках.

Также разрешили проводить утренники во всех образовательных организациях региона. Напомним, раньше проводить их можно было только в детских садах, без родителей и аниматоров. В настоящее время детские праздники должны проходить без участия приглашенных лиц и с соблюдением санитарных требований.