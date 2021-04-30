Подготовка к 9 Мая в Липецке: на улицах установят 550 белых и красных флагов

Липецк украшают к 9 Мая Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 30 апреля, Липецк начали украшать ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы стартовали на 10 площадках. На улицах города появится 550 белых и красных флагов.

Накануне 9 Мая флагами оформят липецкое Городище, а также пространство рядом с Автовокзалом, Дворцом молодежи "Октябрь", площади Героев, Плеханова, Театральная, Победы, Танкистов, а также мосты на Кольце трубного и Сокольский. Специалисты установят флаги 2 и 3 метра высотой. Ширина полотнищ - 65 сантиметров. Их поставят в специальные флажницы, которые уже разместили.

40 флагов установят возле Железнодорожного вокзала. Напомним, 2 мая туда прибудет "Поезд Победы", который остановится в городе на 2 дня. Липчане смогут посетить передвижной музей 2 и 3 мая.

Также сотрудники "Липецкгорсвета" проверили работоспособность прожекторов на площадях Танкистов, Героев и Победы.