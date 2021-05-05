В Липецке на полтора года перекрыли улицу 50 лет НЛМК

В эту среду, 5 мая, в Липецке перекрыли улицу 50 лет НЛМК. Магистраль закрыли для транспорта на полтора года. Причина тому - реконструкция.

Напомним, что объехать участок автомобилисты могут в районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов, с парковки ТЦ "L`city" можно выехать к "Петровскому пассажу" и Набережной, а также проехать между автосалонами и въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами.

Автобусы №9 и №302 теперь стартуют от гипермаркета "Metro" по схеме "Metro" - Набережная - улица Неделина - Фрунзе - далее".

Транспорт №28 поедет так "Сырский Рудник - проспект Победы - улица Неделина - НЛМК", а №28К "Гиперпаркет "Metro" - Набережная - Неделина - НЛМК".

Автобусы №33 и №33А поедут через площадь Петра Великого.

Заработал временный маршрут №55 "улица Воровского - площадь Кольцевая". Автобус повезет липчан по схеме "пересечение 50 лет НЛМК с Механизаторов - Механизаторов - проспект Победы - площадь Кольцевая". На конечной остановке можно бесплатно пересесть на автобусы №27 и №28 и, наоборот.