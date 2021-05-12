Председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка уходит с поста

Виктория Катасонова написала заявление по собственному Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка покинула свой пост. По информации пресс-службы мэрии, Виктория Катасонова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Виктория Катасонова родилась в 1982 году в городе Джалал-Абад в Киргизии. В 2007 году окончила ЛГТУ по специальности "Менеджмент организации". В 2011 в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете отучилась на инженера по специальности "Экспертиза и управление недвижимостью". А в 2018 году прошла профпереподготовку по направлению "Градостроительство".

На должность департамента градостроительства и архитектуры Катасонову назначили чуть больше года назад - 6 апреля. До этого она была начальником отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий областного управления. Виктория Катасонова участвовала в работе по преображению ТЦ, МКД, административных зданий и промышленных объектов. При ней начали разрабатывать новый генплан Липецка, а также с новой силой демонтировать незаконно установленные баннеры. Из последних достижений экс-председателя и ее команды - готовые проекты капремонта фасадов железнодорожного вокзала и театра драмы им. Льва Толстого.