В управлении главного смотрителя Липецка новый начальник

Дмтирий Пушилин возглавил управление главного смотрителя Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке назначили начальника управления главного смотрителя. Этот пост занял Дмитрий Пушилин. Соответствующий приказ подписал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. К своим обязанностям новый начальник приступил уже в эту среду, 12 мая.

Дмитрий Пушилин родился в 1988 году в Липецке. В 2007 году окончил Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2013 году получил диплом Воронежского государственного архитектурно-строительного университета по той же специальности.

В 2007 году Пушилин пошел работать артматурщиком-бетонщиком. После был руководителем проекта, старшим производителем работ и главным инженером в различных компаниях. Женат, есть сын.

Напомним, что в этот день свой пост покинула главный архитектор Липецка Виктория Катасонова. Подробности здесь.