Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 17:11

В управлении главного смотрителя Липецка новый начальник

На должность назначили Дмитрия Пушилина
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Дмтирий Пушилин возглавил управление главного смотрителя Липецка

Дмтирий Пушилин возглавил управление главного смотрителя Липецка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке назначили начальника управления главного смотрителя. Этот пост занял Дмитрий Пушилин. Соответствующий приказ подписал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. К своим обязанностям новый начальник приступил уже в эту среду, 12 мая.

Дмитрий Пушилин родился в 1988 году в Липецке. В 2007 году окончил Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2013 году получил диплом Воронежского государственного архитектурно-строительного университета по той же специальности.

В 2007 году Пушилин пошел работать артматурщиком-бетонщиком. После был руководителем проекта, старшим производителем работ и главным инженером в различных компаниях. Женат, есть сын.

Напомним, что в этот день свой пост покинула главный архитектор Липецка Виктория Катасонова. Подробности здесь.