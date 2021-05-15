Аттракционы в парках Липецка заработают 1 июня

Скоро в Липецке заработают карусели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День защиты детей в парках Липецка заработают аттракционы. Долгожданное событие случится уже скоро - 1 июня.

Напомним, в 2020 году карусели так и не запустили. Причина тому - ограничения из-за коронавируса. Накануне, 14 марта, губернатор региона Игорь Артамонов внес изменение в ковидное постановление, которое разрешает работу аттракционов. Но есть условие - необходимо соблюдать санитарные нормы Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы мэрии, все карусели в парках Липецка прошли ежегодную аттестацию. В настоящее время идет контрольная проверка, после чего Гостехнадзор выдаст разрешение на работу аттракционов. Их будут запускать постепенно, после испытания каждого из них.