Момент смертельного ДТП с автоцистерной под Липецком попал на видео – возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту жуткой аварии с автоцистерной «МАЗ» на трассе «Орел-Тамбов». По данным следствия, 52-летний водитель грузовика нарушил ПДД, что привело к столкновению с «Рено Меган». 40-летний водитель иномарки погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Водителю цистерны грозит до пяти лет.

При этом момент удара запечатлела камера наблюдения на трассе. На записи видно, как водитель «МАЗа», не рассчитав скорость и дистанцию, пытается затормозить перед впереди идущей легковушкой. Не успевает и уходит от удара на встречную полосу, где таранит «Рено» и влетает в отбойник.