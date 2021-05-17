МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается сильный ветер

В этот понедельник, 17 мая, спасатели предупреждают липчан о непогоде. В ближайшие 1-3 часа в Липецкой области ожидается усиление юго-восточного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возможны порывы до 16 м/с.

Напомним, что неделю назад стихия уже обрушивалась на Липецк. Тогда сильный ветер валял деревья и ветки на тротуары и дороги, срывал металлические и пластиковые листы со зданий, разворачивал светофоры.

При усилении ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, поспешите спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя становиться за остановками, рекламными щитами, у стен домов, под линиями электропередач. В случае происшествия звонить по номеру вызова экстренных служб "112".