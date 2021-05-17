В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

В субботу, 22 мая, в Липецке запретят продавать алкоголь. Напомним, в школах областного центра прозвенит последний звонок. Согласно закону региона "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области", в день прощания со школой нельзя продавать спиртное в розницу.

В областном центре в празднике примут участие 4 973 девятиклассника и 2 507 одиннадцатиклассников. Роспотребнадзор рекомендовал учебным заведениям провести мероприятия на свежем воздухе. Если погода не позволит это сделать, школьников поздравят в актовых залах. Пришедшим родителям измерят температуру, обработают руки антисептиком, попросят надеть маски. В зале всех рассадят в шахматном порядке.