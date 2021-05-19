У водоемов Липецка устанавливают аншлаги "Купание запрещено"

Липчанам напоминают об опасности купания в неизвестных местах Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В эту среду, 19 мая, спасатели начали устанавливать в Липецке информационные аншлаги "Купание запрещено". Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, стенды появятся на берегах реки Воронеж, озер, прудов, не оборудованных для массового отдыха у воды, но которые пользуются популярностью.

Первые аншлаги установили у Силикатных озер и в Заречье. Продолжаются работы в Сселках и Желтых Песках. Напомним, что на территории областного центра действует постановление об утверждении мест, запрещенных для купания. В него включены 47 стихийных "пляжей". Летом их регулярно патрулируют спасатели. Однако. чаще всего трагические случаи на воде происходят вдали от постов спасателей.

Липчан просят пока не рисковать здоровьем и не лезть в водоемы, несмотря на жаркую погоду. Вода еще не прогрелась. В случае происшествия звонить по телефону "112".