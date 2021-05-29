В ночь на воскресенье с улиц Липецка будут эвакуировать машины

Этой ночью, с 29 на 30 мая, улицы Липецка начнут готовить для спортсменов – участников полумарафона, который пройдет в воскресенье. Ранее уже сообщалось, что ряд улиц, по которым пройдут забеги, перекроют, из-за чего изменятся маршруты движения общественного транспорта. Улицы в Липецке будут закрыты с 5.30 утра и до окончания мероприятия – примерно до 12.30.

Горожан очень просят не оставлять личный транспорт на подготовленных для забега улицах. Особенно у Христорождественского собора и по улице Интернациональной. Любой оставленный по маршруту спортсменов транспорт этой ночью эвакуируют.

Всего Липецкий полумарафон включает шесть дистанций, старт марафона на Соборной площади. Ведущим мероприятия в этом году станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.