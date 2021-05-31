Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в апреле

В десятку лучших вошел «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых.

При составлении рейтинга эксперты «Выберу.ру» учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита –100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Более подробно узнать об условиях «Кредита наличными», а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.