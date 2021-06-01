В Зелёном Марафоне впервые может принять участие любой житель России

5 июня — в День защиты окружающей среды — Сбер проведёт Зелёный Марафон. В этом году мероприятие в Черноземье пройдёт в офлайн-формате в Курске и Орле, а также впервые в формате онлайн-забега в 11 городах —Белгороде, Воронеже, Тамбове, Липецке, Старом Осколе, Железногорске, Ельце, Россоши, Семилуках, Борисоглебске и Мичуринске. Впрочем, возможность принять участие в забеге доступна всем, независимо от места проживания, в приложении «Зелёный Марафон».

В мобильном приложении можно будет пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.

На сайте Зелёного Марафона размещена подробная информация и правила участия в онлайн-забеге, актуальная информация по городам проведения очных забегов и ссылка на скачивание приложения (оно также доступно в AppStore и GooglePlay).

Приложение «Зелёный Марафон» помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение от ПАО Сбербанк включает в себя следующую функциональность:

— трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

— тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

— видео беговых упражнений;

— беговые и экологические челленджи;

— возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

— возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, DeliveryClub, СберСтрахования, Работа.ру, СберКидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения. Онлайн-забег — один из таких шагов: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров — тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России.

Проект Зелёный Марафон реализуется совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе.