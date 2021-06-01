1 июня в Липецке открылись три пляжа Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на похолодание, с 1 июня в Липецкой области официально стартовал купальный сезон. Где разрешено купаться в Липецке летом 2021 года, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. Непосредственно в городе официально открыты три пляжа: в районе Свободного Сокола, НЛМК и ЛТЗ. Центральный пляж еще обустраивают, он будет готов к середине июня.

В целом по области к открытию готовы 25 организованных мест для купания. Ранее сообщалось, что с этого года впервые спасатели будут дежурить в районе пляжей Силикатных озер, хотя официально это не место для купания.

Сейчас завершается техническое освидетельствование пляжей. При приемке учитывают наличие буйков на воде, границ пляжной зоны, состояние воды, поверхность дна, которую должны обследовать и очистить водолазы. Также должно быть отдельно оборудовано место для маленьких детей. Обязательно наличие медпункта, громкой связи и проезда для скорой.

На оборудованных пляжах ежедневно дежурят спасатели, также за отдыхающими следят инспекторы ГИМС, полиция и представители местной администрации. В выходные и праздники количество патрулей увеличивают. Проверяющие обращают особое внимание на детей, которые находятся у воды без взрослых.