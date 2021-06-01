Под Липецком прокуратура грозит водоканалу закрытием за сброс сточных вод

Очередной экологический скандал с водоканалом в Липецкой области развернулся в Тербунском районе. Там сотрудники прокуратуры и экологи выявили факт сброса сточных вод в балку Жбякин Лог.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, к сбросу сточных вод с превышением нормативов причастны ОГУП «Елецводоканал», АО МПБК «Очаково» и ООО «Черноземье». По итогу проверки в отношении указанных предприятий возбудили административные дела за нарушение правил водопользования. Предприятия штрафовали на 80 000 рублей каждое. Аналогичные нарушения прокуратура находила у тех же предприятий в декабре прошлого года. Тогда к ответственности привлекли руководителей. Также правоохранительные органы расследуют скандал с загрязнением реки в Усмани.

В связи с этим в ведомстве отметили, что в случае дальнейшего нарушения уже будут рассматривать вопрос о приостановке деятельности указанных предприятий.