За загрязнение реки Усмань "Липецкоблводоканалу" выставили счет в 4 млн рублей

История с экологической катастрофой в реке Усмань в Липецкой области продолжается Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора предъявили ущерб ОГУП "Липецкоблводоканал". Причина тому - загрязнение реки Усмань. Вред оценили в 4,1 млн рублей. Столько предприятию нужно заплатить в течение 30 календарных дней. Как сообщили в пресс-службе управления, в противном случае деньги взыщут через суд.

Напомним, в начале декабря 2020 года в реке Усмань начала массово гибнуть рыба. С 23 декабря до 27 января 2021 года инспекторы Росприроднадзора провели внеплановую проверку "Липецкоблводоканала" в Усмани Липецкой области. Итог - 17 нарушений. По словам специалистов, с 24 декабря по 15 января предприятие сбрасывало сточные воды в реку Усмань с превышением загрязняющих веществ. В водоем слили превышенную концентрацию аммоний-иона, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фторид-иона, фосфат-иона, цинка и тд.

26 февраля этого года юридических и должностных лиц "Липецкоблводоканала" оштрафовали на 702,5 тыс. рублей. Росприроднадзор предписал устранить все нарушения. Однако, на предприятии не согласны с таким положением вещей. "Липецкоблводоканал" обратился в Арбитражный суд Липецкой области, чтобы оспорить 5 постановлений о привлечении к административной ответственности. Тем самым, уйти от уплаты штрафа в 590 тыс. рублей.