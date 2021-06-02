Обманутым дольщикам долгостроя на 50 лет НЛМК в Липецке начнут выплачивать компенсации

Дольщики долгостроя начнут получать компенсации Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пострадавшие дольщики самого затянувшего долгостроя в Липецке на улице 50 лет НЛМК начнут получать компенсации. 1 июня арбитражный суд удовлетворил заявление Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Этот многоквартирный дом начали возводить 15 лет назад на деньги участников долевого строительства. Пострадали около 300 человек, некоторые дольщики так и не дожили до сегодняшних дней. Стройку забросили около 10 лет назад, с тех пор строение разрушается, материалы растаскиваются. Многочисленные экспертизы и попытки восстановить и достроить дом ни к чему не привели.

В октябре 2019 года застройщика ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» признали банкротом. В ноябре прошлого года в суд обратился фонд защиты дольщиков с требованием приобрести право аренды на земельный участок под стройкой, сам недостроенный объект и проектные документы со всеми изменениями.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, суд определил удовлетворить заявление и обязать ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» производить выплату возмещения дольщикам. Компенсации смогут получить и те, кто купил квартиры и места под парковку, которые строили без разрешения.